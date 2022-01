Pour l’amour du café

Comme un couloir de torii, entre les planisphères et les distributeurs à café, le lieu tout en longueur débouche sur le salon. Fauteuils club et lumière douce. L’endroit est cosy à souhait et les murs couleur crème chargent l’air de parfums corsés. C’est après un détour par les Etats-Unis et une première expérience en communication dans l’industrie automobile, stoppée nette par la crise de 2008, que Clothilde Dutry décide de donner corps à son vieux rêve : se lancer dans le café. "Je ne voulais pas d’un simple magasin". Plutôt d’un espace de découverte, alliant autour d’une tasse, plaisir et dégustation.

Thé ou Café ?

La jeune femme commence par passer son diplôme de Barista, c’est-à-dire de professionnel du café, préparé à la Caféothèque de Paris. En France, le titre se compte sur les doigts de la main. Elle décide de se spécialiser aussi dans le thé dont elle propose, à la carte, une cinquantaine de variétés.

Elle cultive l’art de titiller les papilles engourdies par trop de standardisation. Dans son café librairie "Ici et Ailleurs" ouvert à Rouen depuis deux ans, Clothilde Dutry promène sa clientèle dans l’univers complexe des arômes. A coups de séances de dégustations de thé, de café, et dès septembre de fèves de cacao. Sur fond d’histoires et de voyages. "Car la découverte de ces produits, c’est aussi la découverte d’un terroir" rappelle la jeune femme qui, sous forme de jeux, d’ateliers, d’expositions à thème, de lectures, décline à l’envie sa passion. De l’Amérique à l’Asie. A la rencontre des producteurs, des variétés, des procédés de transformation ou de préparation; on dirait que se trame ici comme une révolution de nos palais. Et on finit par y prendre goût.

Ariane Duclert