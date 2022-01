Un terrain de golf éphémère installé à Petit-Couronne

Comme l’an passé, la ville de Petit-Couronne ressort les clubs et les tees et transforme son stade Maurice Ragot en "golf park" géant. Débutée ce mardi 29 juin, l’animation, lancée dans le cadre de la politique municipale sport et santé pour tous, finira en apothéose ce week-end des 2 et 3 juin.

Accessible à tous et gratuitement ces jours-là, le "golf park" sera ouvert de 10h à 21h le samedi et de 10h à 16h le dimanche. Des professionnels du golf de Léry-Poses initieront les débutants aux charmes de la petite balle blanche.