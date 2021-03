Hockey (D1). Les Drakkars retrouvent le succès face à Dunkerque

Une semaine après une sixième défaite consécutive à Nantes (5-3), les joueurs de Luc Chauvel retrouvaient Dunkerque, contre qui les Drakkars avaient perdu 7-4 il y a trois semaines. Au cours d'un match longtemps indécis, les Caennais ont réussi à faire la différence, au moment où ils ont souvent cédé cette saison (3-2). Caen remonte à la sixième place de sa poule.

Le match

Les Caennais ont été dominateurs et ont colonisé le camp adverse en début de match. Sur une bonne récupération sur l'aile gauche, Caen a ouvert le score sur un palet où Jonathan Janil, face au but, a pu ajuster Duquenne dans la lucarne gauche, après un bon service de Leucht (1-0, 9'). Mais les Nordistes ont profité d'une brève infériorité à cause d'une sortie côté Caennais en raison d'un mauvais coup reçu, pour égaliser par Budinsky, bien servi par Pampanay-Montmayeur (1-1, 14'). Les visiteurs ont alors continué leur domination sans pour autant marquer (1-1, 20').

Le deuxième tiers a été assez calme et sans but, bien que les Calvadosiens aient progressivement tenu la rondelle et pris la main dans les débats (1-1, 40').

Une jeunesse rafraîchissante

Le début de dernière période est parti sur de grosses bases, avec un arrêt de nulle part de Duquenne sur Dominik Gabaj. Mais Eric Aurard, après un premier tir, est arrivé à gratter le palet au rebond et à le glisser dans la cage dunkerquoise (2-1, 45'). Les jeunes Drakkars ont ensuite continué à semer la pagaille devant le but visiteur. Et sur une relance maîtrisée, Gabaj a ajusté le gardien et la défense Nordiste pour servir un caviar à André Ménard, qui a placé en contrôle la rondelle dans la lucarne droite (3-1, 47'). Ne recollant pas au score, les visiteurs ont sorti leur gardien, et Lehtonen a réduit l'écart à 30 secondes de la fin, prenant le rebond d'un premier tir. Mais Dunkerque n'a pas eu d'occasion pour égaliser dans les dernières secondes (3-2, 60').

Les réactions

La fiche

Caen - Dunkerque : 3-2 (1-1, 0-0, 2-1).

Caen : Buts : J.Janil (8'55, ass. G.Leucht et M.Cagigos), E.Aurard (44'01, ass. J.Janil et T.Guérif), A.Ménard (47'00, ass. D.Gabaj et T.Carminati). Pénalités : 8'. Entr. : Luc Chauvel.

Dunkerque : Buts : V.Budinsky (13'45, ass. P.Pampanay-Montmayeur), W.Lehtonen (59'31, ass. C.Thomas et R.Nikkila). Pénalités : 2'. Entr. : Pierrick Rezard.

Prochain rendez-vous

Les Drakkars se déplaceront le samedi 3 avril à 18 heures à Brest, pour la dixième journée de Division 1.