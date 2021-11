Bayeux. Le port du masque désormais obligatoire dans le centre-ville

Sur arrêté préfectoral en vigueur du vendredi 26 mars au 31 mai, le port du masque est désormais obligatoire dans le centre-ville de Bayeux pour toutes les personnes âgées de plus de 11 ans. Une demande faite par Patrick Gaumont, maire de la commune, en raison de l'arrivée des beaux jours et de l'importante fréquentation des rues commerçantes. Les axes concernés par l'arrêté sont les rues Saint-Patrice, Saint-Martin, Saint-Malo, Saint-Jean, Alain Chartier, du marché, Genas Duhomme, des Cuisiniers, du Bienvenu, Laitière, Larcher, Maréchal Foch, place aux Bois et aux abords des commerces des quartiers Saint-Jean et Argouges. Des panneaux seront installés pour rappeler la mesure. Le port du masque est déjà obligatoire lors des marchés hebdomadaires le mercredi rue Saint-Jean et le samedi place Saint-Patrice, aux abords des établissements scolaires et structures petite enfance, brocantes, marchés aux puces, vide-greniers, foires à tout et autres ventes au déballage et aux abords de la gare routière, rue Montfiquet.