Cherbourg-en-Cotentin. Le théâtre à l'italienne occupé par les artistes 

Samedi 20 mars, des centaines de personnes étaient rassemblées place de Gaulle, devant le théâtre à l'italienne de Cherbourg, sur lequel on pouvait lire sur une immense bâche : "Culture en danger, théâtre occupé par le CANC". Un message signé du Collectif d'artistes du Nord-Cotentin (CANC), qui, après avoir chanté devant la foule, a occupé l'édifice pour demander la réouverture des lieux culturels, fermés dans le contexte épidémique.

Créé il y a seulement une dizaine de jours, ce collectif rassemble déjà 80 artistes et sympathisants de tout horizon : comédiens, metteurs en scène, danseurs, photographes, artistes plasticiens, graphistes, libraires...

Un petit groupe se relaie tous les jours : "On essaie de préparer des choses pour nos propres compagnies, et chaque après-midi nous réfléchissons ensemble aux actions que nous pouvons mener", explique Benoît Lejuez metteur en scène et comédien.

"Cette occupation nous permet de nous rencontrer et pourquoi pas, de créer à l'avenir des projets communs", selon Catherine Cadol, chorégraphe et professeure de danse, qui reste malgré tout inquiète : "On ne sait pas si les gens vont vouloir se réinscrire à la rentrée prochaine, si le virus circule toujours".

"Ça fédère de se rassembler, je pense aussi bien aux amateurs, aux spectateurs, qu'aux professionnels", confie Sandrine Nobileau, comédienne dont la compagnie est touchée de plein fouet par la fermeture des théâtres. Car si aucune perspective de réouverture, n'est pour l'heure, annoncée par l'exécutif, ces professionnels affirment que leur action n'est pas vaine. "On sait qu'ensemble, on se sent plus fort", disent en chœur Benoît Lejuez et Catherine Cadol, qui appellent, avec le reste du collectif, à un nouveau rassemblement samedi 27 mars à 11 heures, devant le théâtre à l'italienne, place de Gaulle.