Cherbourg-en-Cotentin. Des centaines de personnes en soutien à la culture devant le théâtre

Ce samedi 20 mars, sur la place Général-de-Gaulle, devant le Théâtre à l'italienne de Cherbourg, des musiciens jouent et chantent " vouloir danser encore et chanter encore". Comme dans d'autres villes de la région, plusieurs centaines de personnes se sont rassemblées en soutien à la culture. Une manifestation organisée par le collectif d'artistes du Nord-Cotentin, créé la semaine dernière, qui rassemble des compagnies de théâtre, de danse et de marionnettiste.