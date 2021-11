Normandie. Régionales : Mélanie Boulanger investie par le Parti socialiste

Le bureau national du Parti socialiste a choisi. Il a "validé ma candidature pour porter la voix des socialistes dans les élections régionales en Normandie", a indiqué mercredi 24 mars à Tendance Ouest Mélanie Boulanger, maire (PS) de la ville de Canteleu (Seine-Maritime), près de Rouen.

Rassembler la gauche

Elle est en quelque sorte la cheffe de file en attendant qu'une possible union de la gauche ne se dessine. "Mon idée est de rassembler la gauche et les écologistes, explique Mélanie Boulanger. Les discussions sont encore en cours, mais ont été engagées depuis plusieurs mois déjà."

Pour l'élue locale, "la situation impose que l'on regarde les choses sérieusement, de façon à porter nos voix ensemble". Elle reconnaît qu'il y a forcément "des différences" avec le Parti communiste et Europe Écologie Les Verts, mais pas de points de blocage qui empêcherait une candidature unique. "On est plus forts ensemble et il ne faut pas oublier de laisser de la place pour des membres de la société civile", ajoute Mélanie Boulanger.

Lundi 15 mars, c'est Sébastien Jumel, qui porte la candidature du Parti communiste et de La France insoumise, qui avait indiqué vouloir conduire une union de la gauche en s'appuyant sur un sondage commandé par son parti. De son côté, Lætitia Sanchez, candidate soutenue notamment par Europe Écologie Les Verts, est déjà en campagne à travers la région.