Normandie. Les écologistes lancent leur campagne pour les régionales

Alors que la tenue des élections régionales, prévues au mois de juin, n'est pas encore totalement certaine, les écologistes ont lancé officiellement leur campagne en Normandie mardi 19 janvier. Maire de Saint-Pierre-du-Vauvray, dans l'Eure, et conseillère régionales, Laëtitia Sanchez sera la tête de liste de Normandie écologie, qui rassemble les mouvements Europe écologie-Les Verts, CAP 21 et Génération écologie et Génération.s.

Arrêter les EPR

"Nous portons un rassemblement autour d'un projet de transition écologique, sociale et solidaire", indique Laëtitia Sanchez. Un site internet a été mis en ligne pour recueillir le soutien de politiques, de personnalités et de citoyens à ce projet électoral.

Parmi les thématiques qui seront abordées pour la campagne, la construction de nouveaux EPR en Normandie s'attire les critiques des écologistes. "On ne peut pas être écologiste et pro nucléaire", dénonce la secrétaire régionale EELV en Normandie Véronique Bérégovoy, en rappelant les dépenses engagées à l'EPR de Flamanville, qui n'est toujours pas en fonctionnement.

Les écologistes entendent, s'ils sont élus, "conditionner les investissements et les aides aux projets qui ont des conséquences sur la biodiversité, le social, la démocratie".

Pour l'heure, il n'est pas question de s'unir avec d'autres partis politiques, même si "nous rencontrons toutes les formations qui veulent échanger avec nous", ajoute Laëtitia Sanchez, comme les socialistes.