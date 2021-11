Télétravail. Covid-19 : attention aux cyberattaques pendant la crise

Depuis un an, il est devenu normal pour de très nombreux salariés. Avec les nouvelles restrictions sanitaires annoncées, notamment en Seine-Maritime, le télétravail est fortement encouragé, quatre jours sur cinq, par le gouvernement. Mais sa mise en place est bien plus complexe qu'il n'y paraît.

Il ne suffit pas toujours d'un ordinateur portable et d'une bonne connexion à Internet. Les enjeux de protection des données peuvent devenir considérables. "Il a fallu être force de conseils envers nos clients, car on ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas ouvrir les ressources de l'entreprise à distance sans se préoccuper de la sécurité", explique Thibault Pelleray, gérant de la société normande Wiconnect, qui propose des solutions de sécurité informatique.

La demande a explosé depuis un an pour la mise en place de solutions de télétravail et il a fallu faire preuve de pédagogie et "calmer les ardeurs des clients", le temps de prendre les précautions suffisantes.

Des connexions à distance sécurisées

Pour faire simple, si les données de l'entreprise sont stockées dans le cloud, pas de problème : l'accès aux ressources se fait par Internet de manière sécurisée. "La vraie problématique, c'est quand on a un serveur qui contient les informations de l'entreprise et qui se trouve au sein de l'entreprise. Il faut alors gérer une connexion à distance sécurisée", explique le professionnel, indiquant que la grande erreur est "d'ouvrir un accès au serveur sans sécuriser", ce qu'il s'est passé chez de nombreuses entreprises, pressées de développer le télétravail.

Pour sécuriser la connexion à distance, la technique la plus courante est la mise en place d'un VPN, "c'est-à-dire un accès crypté, au travers d'Internet, de manière sécurisée". L'opération nécessite l'installation d'un logiciel sur l'ordinateur utilisé à distance et l'installation d'un équipement de sécurité au sein de l'entreprise. Une installation qui a un coût qui peut rapidement s'élever à plusieurs milliers d'euros, en fonction du nombre de salariés concernés par le télétravail et des équipements présents au sein de l'entreprise. "Quand on se retrouve bloqué parce qu'on n'a plus d'informatique à cause d'une cyberattaque, on se rend compte de l'intérêt de l'investissement", indique Thibault Pelleray.

Des cyberattaques en forte hausse

Le professionnel l'assure : les cyberattaques se sont multipliées du fait du télétravail et sont conduites par des groupes qui sont de plus en plus organisés. Ces cyberattaques auraient été multipliées par quatre en 2020, à la faveur de la crise sanitaire. Celle qui est la plus constatée est l'attaque par des rançongiciels. "Il y a une intrusion dans le système et les fichiers vont être cryptés. Un mot de passe est demandé et il faut payer une rançon pour décrypter les fichiers." Pour restaurer ses données, Thibault Pelleray conseille de se munir d'un système de sauvegarde efficace. Pour le reste, le mieux est de se faire épauler par des professionnels pour trouver la solution adaptée et dimensionnée pour son entreprise.