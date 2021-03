Caen. Quatre hectares de bitume en moins, pour une ville plus verte

La première étape des travaux pour augmenter le nombre d'espaces verts à Caen a commencé le lundi 22 mars, tout le long du quai de Juillet. Le but : rendre Caen plus agréable en permettant aux végétaux de mieux s'épanouir. En enlevant le bitume, cela va permettre une meilleure infiltration des eaux pluviales et une meilleure régulation de la pollution et des pics de chaleur. Suivront des travaux au niveau de la Promenade de Sévigné d'ici la fin du mois, puis du cours du Général-de-Gaulle, de l'avenue Robert-Schuman, la place Saint-Gilles, le Rond-Point des 100 logements et le cours Montalivet au mois d'avril. Les habitants seront ensuite consultés au travers des conseils de quartier pour reverdir tous les quartiers de Caen dans les deux ans à venir.