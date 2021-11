En questions. Psychiatrie des enfants et adolescents : "Il y a une vraie épidémie au niveau santé mentale"

Priscille Gérardin est responsable des unités universitaires de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent des CHU de Rouen et Centre hospitalier du Rouvray.

Quelle est la situation dans les services de psychiatrie enfant et adolescent ?

On est dans une situation inédite, que je n'ai jamais connue, avec une vraie épidémie au niveau santé mentale de troubles psychiatriques divers. Par exemple, au CHU, il y a 47 lits de pédiatrie, nous étions vendredi [19 mars, NDLR] à 40 lits occupés pour des situations de crises psychosociales ou psychiatriques. Il n'y avait plus que sept lits pour la pédiatrie habituelle !

De quels troubles parle-t-on ?

Ce sont des situations que l'on connaît, mais pas dans les mêmes proportions, à la fois dans l'intensité des symptômes et dans leur nombre. Ce sont toutes les situations de crises suicidaires, d'épisodes anxieux et de dépressions. Ce sont aussi toutes les violences intrafamiliales ou les situations de décrochages et de déscolarisation en lien avec des difficultés psychiatriques. Et puis, nous en sommes surpris, il y a une forte augmentation des troubles du comportement alimentaire avec des épisodes d'anorexie mentale sévères, qui entraînent plusieurs semaines, voire plusieurs mois d'hospitalisation.

Comment comprenez-vous cette explosion des cas d'anorexie mentale ?

Il faut souligner que ce sont des épisodes. Il y avait un avant sans ces troubles et on travaille pour qu'ils ne les aient plus après. Ces troubles sont très liés à la question du doute, de la peur de prendre du poids, à un trouble de la perception de son poids. Ce sont un certain nombre d'angoisses qui se cristallisent autour de la maîtrise de l'alimentation et de la maîtrise de son apparence physique.

Le reconfinement ne touche pas l'école ni les activités physiques de plein air. Est-ce une bonne chose pour les plus jeunes ?

Moi, mon champ de compétences, c'est la santé mentale. Dans ce champ-là, les besoins des ados, c'est une ouverture, une autonomisation, pouvoir se rencontrer, avoir des liens sociaux et des apprentissages. Donc oui, tout ce qui va dans ce sens-là est capital pour la santé mentale.

On dit souvent que la psychiatrie est le parent pauvre de l'hôpital public. Pensez-vous que cette crise met le doigt sur des problèmes existants ?

Tout à fait ! Il y a d'ailleurs un mouvement national de l'ensemble des psychiatres. Il faut absolument soutenir de manière massive et importante notre spécialité. Il faut en faire une priorité car les besoins sont immenses ! Concrètement, pour notre région, il faut pouvoir ouvrir sur le CH Rouvray cette unité d'adolescents, que nous attendons depuis 10 ans et qu'il est urgent d'ouvrir. Sur le CHU, nous attendons aussi une unité de crise depuis plusieurs années. La santé mentale est en train de trinquer de la situation sanitaire plus globale.