Caen. Dernière semaine pour le mois dédié à l'architecture !

Jusqu'au samedi 3 avril, la Maison de l'architecture Territoires pionniers célèbre le mois de l'architecture contemporaine en Normandie. Cette manifestation culturelle régionale vise à faire découvrir et comprendre l'architecture, l'urbanisme et le paysage à tous les publics, en présentant les regards croisés et complémentaires des maîtres d'œuvre et d'ouvrage. Il tend à mettre en lumière et en résonance des problématiques liées à la fabrication de la ville et des territoires : relation architecture contemporaine et patrimoine, densification des centres urbains et péri-urbains, dynamique urbaine…

Comment réutiliser des matériaux de construction ?

L'espace de coworking Le Wip à Colombelles et ses partenaires proposent à tous, ce jeudi 25 mars, une visite guidée de la Cité de Chantier et la Grande Halle pour découvrir la réalité du réemploi de matériaux de construction dans le secteur du bâtiment. Cette pratique innovante et vertueuse sera expliquée à travers des exemples concrets. L'équipe précisera les bénéfices économiques, environnementaux et sociaux induits par cette démarche d'économie circulaire. Ce rendez-vous est à destination des professionnels et étudiants du secteur de la construction et de l'aménagement.

Une rencontre dédiée aux enseignants

Ce jeudi 25 mars, Chantiers communs met en lumière les programmes d'enseignement et les actions transdisciplinaires qu'il est possible d'imaginer à travers l'activité "Se situer et représenter l'espace". Les différentes structures culturelles du réseau des acteurs de l'architecture présenteront leurs spécificités et les actions qu'ils mènent avec des scolaires, ainsi que les outils, dispositifs et ressources disponibles dans l'académie. Cette journée s'adresse à une vingtaine d'enseignants du premier degré qui souhaitent découvrir l'architecture, l'urbanisme et leurs enjeux aujourd'hui, en vue de mener des projets pédagogiques avec leurs élèves sur ces sujets.

Des rediffusions, en un clic !

Depuis le début du mois, de nombreuses rencontres et activités ont eu lieu. La troisième édition de Chantiers communs s'est ouverte le vendredi 5 mars, par une conversation à quatre voix sur les pratiques architecturales et agricoles. Cette journée est à revivre sur le web, à travers une courte vidéo et la captation intégrale de la rencontre. Toujours sur le site internet, une mini-série documentaire nommée Un poulailler pour la maison est à savourer sans modération. Ici, on suit la réalisation d'un poulailler en matériaux de réemploi, de sa conception à sa concrétisation, en collaboration avec plusieurs acteurs de l'économie circulaire à Caen.

Pratique. "Objectif réemploi de matériaux de construction", jeudi 25 mars à 16 h 30 au Wip. "Se situer et représenter l'espace", jeudi 25 mars au Pavillon. Gratuit. Réservation : 07 57 44 07 22 ou valentin@le-wip.com. Chantiers communs, contact : 02 31 24 06 81 - territoirespionniers.fr