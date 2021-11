Tennis de Table (Pro A). Pour le Caen TTC, ce derby retour n'aura rien à voir avec le premier

Beaucoup de balles ont sauté par-dessus les filets depuis la victoire éclatante du Caen TTC lors du derby aller contre Rouen. Le 25 octobre dernier, les ouailles de Xavier Renouvin avaient dominé leur rival de bout en bout pour s'imposer 3-0 au Palais des Sports, devant du public. Un début de saison idéal, malheureusement suivi de lendemains moins chantants pour les Calvadosiens, huitièmes.

Le duel 100 % normand du vendredi 26 mars s'annonce donc autrement plus indécis. "On a envie de réitérer ce qu'on a fait à l'aller, mais à huis clos, ce sera forcément différent, regrette Antoine Hachard. Stéphane Ouaiche et moi avons eu moins de compétitions que Wang Yang et Niagol Stoyanov, qui étaient au Qatar pour les qualifications au tournoi olympique."

Blessé au bras, Antoine Hachard va mieux : "On est tous prêts, on a très envie de reprendre, même si Rouen aura très envie de se reprendre. Ce sera à nous de faire le taf. Encore une fois, c'est dommage qu'on joue sans public."

Place au derby !