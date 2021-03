Covid-19. Vaccination à grande échelle, les 20 et 21 mars dans la Manche

Des centres temporaires de vaccination vont être installés les 20 et 21 mars. Ils seront réservés au plus de 75 ans et aux personnes à risque. Rendez-vous samedi 20 mars à :

• Mortain : 8h30-12h30/14h-18h.

• Saint Sauveur le Vicomte : 9h-12h/14h-17h.

• Pont-Hébert : 8h-18h.

Puis dimanche à :

• Sourdeval : 8h30-19h30.

• Portbail : 8h-18h.

• Pont Hébert : 9h-17h.