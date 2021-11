Rouen. Le personnel dénonce un sous-effectif dans le bâtiment Robec du CHU

Il se veut être le symbole de la modernisation de l'hôpital, il est pourtant l'objet de revendications ce jeudi 18 mars. Le bâtiment Robec du CHU de Rouen, inauguré l'an passé, regroupe toutes les activités de chirurgie et est équipé des dernières technologies. Mais depuis qu'il est en service, les équipes dénoncent son aspect peu fonctionnel et un manque d'effectif. "C'est vrai que le bâtiment n'est pas très fonctionnel, mais le vrai problème, c'est qu'il n'y a personne pour le faire fonctionner, explique Jean-Louis Vial, infirmier en chirurgie cardiaque depuis 25 ans. Beaucoup des gens qui étaient formés sur les spécialités sont partis et n'ont pas été remplacés."

Manque d'Ibode (infirmiers de bloc opératoire), d'Iade (infirmiers anesthésistes), mais aussi de logisticiens. Ce sont eux qui passent les commandes et organisent tout le matériel pour les blocs. "Nous sommes un poste clé qui a un impact sur tout le monde, les soignants et les patients, s'il n'est pas réalisé correctement", explique Audrey Cailly, qui exerce cette fonction.

"On est six. Idéalement, il nous faudrait trois ou quatre postes supplémentaires." Conséquence : un manque de temps pour organiser correctement les ressources, au point que les soignants n'ont pas toujours facilement accès au matériel.

Un regroupement complexe en pleine crise Covid

Les grévistes, mobilisés jeudi 18 mars dans la matinée, n'ont pas pu être reçus par la direction du CHU. À Tendance Ouest, la direction des ressources humaines indique que "le regroupement des blocs opératoires du CHU est une opération particulièrement complexe en pleine crise du Covid". Elle assure aussi que le dialogue est maintenu et que "des aides-soignants, des préparateurs en pharmacie et des Ibode ont été recrutés sur des postes qui étaient vacants et sur des renforts". Elle précise enfin que les équipes médicales et de direction "sont totalement mobilisées pour améliorer ce qui doit encore l'être grâce au retour d'expérience des premières semaines".