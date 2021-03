Caen. Un label pour rapprocher la ville des pays du nord de l'Europe

Le maire de Caen Joël Bruneau a décidé, mardi 16 mars, la création du label Caen Nordic. L'objectif : faire de Caen le territoire de référence des pays nordiques et baltes. Avant le 30 septembre 2021, tous les projets qui visent à rapprocher Caen et les pays du nord de l'Europe peuvent candidater. Pour postuler, la seule règle est de valoriser les liens entre la ville et le monde nordique. Un projet ouvert aux associations, entreprises ou encore aux acteurs privés qui souhaitent organiser des conférences, expositions ou des échanges internationaux. Les projets retenus pourront bénéficier d'une mise en lumière et, le cas échéant, d'un financement de la Ville.

