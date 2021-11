Podcast. Geoffroy Delorme, sept ans de vie sauvage avec les chevreuils en Normandie

Aujourd'hui, l'homme est posé et affable. Entre 2003 et 2010, dont une année complète en totale autonomie, Geoffroy Delorme a partagé la vie des chevreuils. Dans des conditions extrêmes, sans abri ni duvet, il suit l'exemple des cervidés pour survivre. Prudemment, les animaux sauvages de la forêt lui font une place.

A force d'observations longues et patientes, Geoffroy Delorme acquiert une connaissance précieuse. Il donne des prénoms à ses " amis " et nous embarque, fascinés, dans son histoire peu ordinaire. Insociable hier, inadapté à la vie en société, la forêt et la survie ont rendu son humanité à l'auteur. Dans ses pas, le lecteur pénètre la forêt comme on entre dans une cathédrale, avec respect, le cœur grand ouvert.

Ecoutez notre entretien avec Charles Wright pour "Des bouquins dans les poches" :

Geoffroy Delorme - L'homme-chevreuil - Les Arènes - 19,90 euros - DR