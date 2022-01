Pas de nouveau projet pour l'Opéra

Plusieurs solutions étaient envisagées quant à l'avenir de l'opéra de Rouen/Haute-Normandie. La première prévoyait la rénovation et l'optimisation du théâtre des Arts, la seconde le déploiement sur le site, et la dernière de créer un nouveau bâtiment sur un nouveau lieu. Les cabinets d'étude Emulsion et Mérimée se sont penchés sur la question.

Après la tenue du conseil d'administration de l'Opéra de Rouen Haute-Normandie il a été décidé de ne pas donner corps au projet de développement sur site, par manque de pertinence. La création d'un nouveau lieu sur un nouveau site ne va pas être mis en oeuvre pour l'instant, bien que l'intérêt soit certain, à cause du coût que représenterait de tels travaux.

Il a donc été décidé de continuer la rénovation du site actuel. Des travaux sont menés sur le bloc administratif, les sièges de la salle seront remplacés. Enfin, l'auditorium de la chapelle Corneille, qui devrait être livré en 2014, devrait permettre de renforcer le potentiel de l'opéra.