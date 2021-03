Normandie. Le festival Rock in Évreux aura bien lieu mais avec un public assis

Le jeu de mots prête à sourire. Pour cette édition 2021 de l'événement musical, les organisateurs l'ont rebaptisé Rock in chair Évreux. Un clin d'œil au format très particulier du festival, puisque le public sera assis afin de respecter les mesures sanitaires annoncées par le gouvernement face à la Covid-19.

"Depuis plusieurs mois, l'équipe organisatrice du Rock in Évreux a travaillé activement sur les différentes solutions afin de permettre l'organisation d'une édition dans un format adéquat et sécuritaire", rappellent les organisateurs à l'issue d'une réunion avec la Ville d'Évreux, mardi 16 mars.

Si l'ambiance ne sera pas la même qu'habituellement à l'hippodrome de Navarre, les organisateurs expliquent avoir "décidé de soutenir la culture, le spectacle vivant et les musiques actuelles en proposant une formule inédite baptisée Rock in Chair Évreux".

Les places seront limitées et disponibles sur le site du festival. Il est à noter que les billets de l'édition 2020, annulée, ne seront pas valables et seront donc remboursés.

