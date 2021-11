Rouen. Un an après, les bars et restaurants toujours fermés

C'était il y a un, le 15 mars 2020. Les restaurants et les bars fermaient leurs portes après les annonces du Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe. S'ils ont pu rouvrir en cours d'année et profiter de la saison estivale, ils ont à nouveau fermé leurs portes en octobre et se retrouvent désormais dans l'expectative. "On n'a pas le choix, on est en position d'attente, on ne maîtrise rien. On est sanctionnés à cause de la Covid, c'est tout", raconte, dépité, Stéphane Vendange, directeur de la Walsheim à Rouen et de plusieurs autres restaurants dans l'agglomération. "La vente à emporter ne compense pas", explique-t-il, obligé encore d'avoir recours au chômage partiel. Même constat pour Nadia Ahmadi, de la pizzeria Sole Mio, place Saint-Marc. Elle fait très peu de vente à emporter mais vient tous les jours au restaurant. "Je ne fais pas de bénéfices, mais je viens… Juste pour ma santé, je fais l'aller-retour", explique-t-elle.

Il y a un an, bars et restaurants fermaient Impossible de lire le son.

Tous souhaitent une réouverture la plus rapide possible, au moins pour l'été, avec encore de nombreuses inconnues.

"Dans quelles conditions on va rouvrir ? Je pense qu'il y aura des restrictions le soir. Est-ce qu'on aura le droit de faire de la brasserie l'après-midi ?", s'interroge Stéphane Vendange. Lassé de la situation, il se raccroche, comme les autres, aux aides de l'État qui lui permettent de maintenir ses établissements : "Sans les aides, on serait déjà morts ! Mais ça ne remplace pas le travail. Et il n'y a pas de perspectives d'avenir…"