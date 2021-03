Loisirs. Quel est le club de football le plus populaire de la Manche ?

C'est une question qui vous a peut-être déjà traversé l'esprit. Quel est le club de football le plus chauvin, ou plutôt le plus populaire de la Manche ? C'est Playstreet, organisateur de stages vacances et de tournois de football en Normandie, qui organise cette coupe des supporters sur sa page Facebook. 78 clubs sont en lice, de l'AS Montebourg à l'US Avranches, en passant par l'US Côte des îles ou l'AS Cherbourg. Le concours dénombre déjà des milliers de participants.

Le même concours a été organisé auprès du district de l'Orne et c'est Léopards Saint-Georges qui s'est imposé.