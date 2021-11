Fécamp. Réouverture de la librairie du Musée des Pêcheries

À compter du mercredi 17 mars, la librairie du Musée des Pêcheries à Fécamp (Seine-Maritime) ouvrira à nouveau ses portes du mercredi au samedi inclus de 14 heures à 17 heures. La librairie propose les catalogues édités par le Musée, notamment le catalogue inaugural ainsi que le catalogue de l'exposition "L'invention d'Étretat", paru en 2020. Il est aussi possible d'y trouver des livres d'art et des ouvrages d'histoire maritime, ainsi que des cartes postales, des livres et jeux pour enfants.

La boutique ne pourra accueillir que trois personnes à la fois. Le Musée des Pêcheries restera cependant fermé.