Caen. Basket. (N1M). Caen enchaîne au bout d'un combat acharné contre le GET Vosges

Trois jours après s'être fait très peur à Andrézieux (74-76), les joueurs de Fabrice Courcier avaient l'occasion ce vendredi 12 mars d'enchaîner une troisième victoire consécutive. Opposé au GET Vosges, une équipe très accrocheuse, qui avait poussé le CBC dans ses retranchements à l'aller (76-80), Caen a su gérer sur la fin pour gagner et rester leader de sa poule (82-72).

Le match

Le début de match s'est apparenté à un duel de pivots entre Diamé et Muninga Kamanda, où le Caennais s'est avéré plus efficace (13-7, 5'). Par la suite, les Spinaliens ont su mettre en échec l'attaque locale, et marquer par Samake (13-14, 9'). Le banc Normand a alors réussi à remettre Caen dans le bon sens (19-16, 10').

Les Calvadosiens ont ensuite enchaîné les maladresses, alors que le meneur adverse Maraux a profité pour enquiller les paniers, et donner 7 points d'avance à son équipe (21-28, 24'). Mais c'est à ce moment que les hôtes ont serré leur défense, et enflammé le parquet, en infligeant un 17-0 aux Spinaliens, notamment grâce à Pope et Carey (38-28, 18'), et finalement rejoindre les vestiaires à +8 (42-34, 20').

Des fautes à la pelle de part et d'autre qui ont ralenti le jeu

Au retour des vestiaires, le GET s'est à nouveau rapproché, avec les espaces trouvés par Samake, additionnés à une limite de fautes atteintes en moins de 2 minutes par les Cébécistes (45-43, 23'). Les Normands ont alors su à nouveau se servir de leur banc pour se redonner de l'air (57-49, 27'), avant d'aborder un dernier quart-temps aux airs de piège tendu (66-60, 30').

Pourtant, ce sont les locaux, portés par Diamé et Pope, qui ont freiné l'attaque vosgienne (73-62, 36'). Carey et surtout Mordi, très actif dans l'ombre, ont ensuite conclu le travail pour Caen, face au retour de Gigant, restreint comme ses partenaires par les fautes (82-72, 40').

Les réactions

La fiche

Caen - GET Vosges : 82-72 (19-16, 23-18, 24-26, 16-12). Huis clos.

Caen : Départ : Mordi 14, Thibedore 2, Pope 22, Diame 14, Carey 7. Banc : Saumont 5, Ricard-Dorigo 11, Laporal 4, Rigaux 3. Non entrés en jeu : Ingueza-Moussinga, Landry, Nardini. Entr. : Fabrice Courcier.

GET Vosges : Départ : Bouloukouet 12, Diop 2, Muninga Kamanda 5, Maraux 14, Tshikaya 14. Banc : Diara 4, Gigant 5, Samake 11, Ilic 5. Entr. : Laurent Mathis.

Prochain rendez-vous

Les Cébécistes rattraperont un match de la phase aller, en accueillant Pont-de-Chéruy (Isère) ce mardi 16 mars à 20h.