Normandie. Reprise de la pêche en eau douce : la pêche au vif fait débat

Les Fédérations départementales de Normandie ont annoncé l'ouverture de la pêche en eau douce à partir du samedi 13 mars. Avant cette ouverture, la Fédération nationale de la pêche en France (FNPF) a communiqué concernant la pratique de la pêche au vif.

Elle a réagi à l'adoption aux conseils municipaux parisiens et grenoblois de vœux visant l'interdiction de la pêche au vif. Une technique qui permet d'attirer les poissons carnassiers à l'aide d'un poisson vivant fixé sur l'hameçon.

En Normandie, aucune ville n'a encore pris de décision allant dans ce sens. Pour l'instant, ces vœux n'interdisent pas la pêche au vif. Ils sont d'abord relayés au ministère de la Transition écologique.

La FNPF rappelle que les associations départementales de pêche œuvrent pour la préservation des milieux et du patrimoine piscicole. La Fédération regrette que les débats sur le sujet aient eu lieu sans la concertation des associations départementales, pourtant agréées pour la protection de l'environnement.

Pierre Crétenet, président de l'association Belle Gaule de Rouen, assure que "toutes les associations contribuent à la préservation de l'environnement et des milieux aquatiques. On met tout en œuvre pour assurer la reproduction du poisson sauvage". Des cotisations sont prélevées sur les cartes de pêche des adhérents pour que la FNPF finance des projets d'ouvrage sur les cours d'eau. Des projets qui permettent notamment d'assurer la propreté des eaux, et la stabilité de la biosphère en eau douce.