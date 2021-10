Métropole Rouen Normandie. Bientôt onze bus à hydrogène entre Rouen et Grand-Couronne

"On ne peut pas continuer à utiliser de bus qui roulent au diesel", lance Cyrille Moreau, vice-président de la Métropole Rouen Normandie (MRN), en charge des mobilités. Sur les transports, la MRN veut se montrer exemplaire et rouler plus vert. Après l'achat de 17 bus électrique pour 12 millions d'euros, elle confirme l'achat de 11 bus à hydrogène pour un budget de 9,5 millions d'euros dès l'année 2022. L'un de ces modèles, destiné au Pays-Bas, a été présenté aux élus, lundi 8 mars. Ce bus belge de 12 mètres peut embarquer 36 kilos d'hydrogène. Sa pile à combustible va le changer en électricité, ce qui permet au véhicule de rouler à 100 % à l'électrique, en rejetant uniquement un peu d'eau. Principal avantage par rapport au moteur électrique : l'autonomie. Elle est de 350 kilomètres pour ce modèle, contre environ 250 pour les bus électriques. Ce bus s'adapte donc mieux à des lignes longues, en l'occurrence la ligne 6 du réseau Astuce, entre Rouen et Grand-Couronne, de 17 km, sur laquelle ces bus à hydrogène seront testés. Arrivée prévue à l'été 2022.

Une station de production d'hydrogène en projet

Pour alimenter ces bus à hydrogène, la MRN prévoit le déploiement d'une station de production et de distribution d'hydrogène vert qui sera installée dans l'enceinte du dépôt bus des 2 Rivières à Rouen. Pour installer cette station, la MRN et la société Valorem sont candidates à un appel à projets de l'Ademe (Agence de la transition écologique), destiné à favoriser le déploiement de véhicules à hydrogène dans le cadre de la transition écologique et du plan de relance. La réponse à cet appel à projets est attendue à la mi-mars. Il devrait s'accompagner du déploiement d'une ferme de production photovoltaïque pour de l'électricité verte, quelque part sur le territoire de la Métropole, probablement sur une friche industrielle. Plusieurs sites sont à l'étude.