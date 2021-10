The Voice. Je sais qui je suis, ce que je vaux : The Vivi veut tourner la page

Douze jours après avoir été exclu de The Voice, à la suite de la découverte de tweets à caractère homophobe et raciste qu'il avait écrits sur les réseaux sociaux quand il était adolescent, The Vivi, de son vrai nom Vincent Pois, est sorti de son silence. Il vient de sortir le clip d'une chanson, intitulée Grandir.

Son texte explique "Je sais qui je suis, ce que je vaux, ce que j'ai dit et je m'en excuse à mort. Arrêtez vos polémiques, je sais que ça fait des clics… J'en ai marre de me justifier pour des trucs que je regrette et que je n'ai pas supprimés vite. Faire des erreurs, c'est aussi grandir​", interprète l'ancien lycéen rappeur d'Alençon. À la fin de ce clip vidéo posté sur YouTube, il enterre symboliquement le petit oiseau, logo de Twitter.