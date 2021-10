Cherbourg-en-Cotentin. Covid-19 : l'hôpital Pasteur lève son plan blanc face à la baisse de patients

L'hôpital Pasteur, à Cherbourg-en-Cotentin, lève son plan blanc à partir du lundi 8 mars. La veille, l'établissement comptait un patient atteint du nouveau coronavirus hospitalisé en réanimation et sept répartis dans quatre autres services, soit huit patients Covid au total. Lors du déclenchement du plan blanc, le 22 janvier dernier, 20 patients étaient hospitalisés, dont trois en réanimation. La cellule de crise est maintenue et l'accueil de nouveaux patients Covid reste assuré. "Les capacités suffisantes sont conservées pour assurer l'accueil de nouveaux patients dans l'éventualité d'un rebond épidémique et les efforts de dépistage se poursuivent, visant à identifier et casser au plus tôt les chaînes de transmission subsistantes", indique l'établissement.