Insolite. I Miss My Bar vous permet de recréer l'ambiance d'un bar chez vous

Au Mexique, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Et un peu de téquila aussi... L'équipe du Maverick, un bar touché par la crise sanitaire, a décidé de proposer à ses clients la possibilité de récréer l'ambiance d'un bar chez eux.

Le site I Miss My Bar ("Mon Bar Me Manque") propose de jouer des effets sonores recréant l'ambiance d'un véritable pub. Bruit du serveur, des autres clients, musique de fond, pluie sur les carreaux... Tout y est.

Il est ainsi possible de moduler le son pour plus de réalisme ou de ne jouer qu'un ou plusieurs effets. Un autre site vous permet aussi de recréer les bruits du bureau. Parfait pour contrer l'effet solitude du télétravail.