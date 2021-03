Manche. Une femme de 41 ans décède dans un dramatique accident 

Dimanche 7 mars, au lieu-dit l'Épinette sur la commune de Blosville dans la Manche, une voiture seule a fait des tonneaux et a fini sa course dans un poteau. A l'intérieur, deux personnes : deux femmes âgées de 41 et 61 ans, toutes deux incarcérée et blessées graves.

Pas moins de 13 sapeurs pompiers des centres de secours de Carentan, Sainte-Mère-Eglise et Saint-Lô, ainsi que l'hélicoptère Dragon 50 ont été mobilisés pour dégager les victimes.

Les deux victimes sont finalement désincarcérées. La victime âgée de 61 ans, blessée grave, a été transportée médicalisée vers le centre hospitalier de Saint-Lô.

La femme âgée de 41 ans, tombée en arrêt cardio respiratoire, n'a pas pu être ramenée à la vie par les services de secours. Elle a été déclarée décédée.