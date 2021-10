Hockey sur glace (D1). Battus à Dunkerque, les Drakkars n'y arrivent toujours pas

Après trois défaites consécutives, les joueurs de Luc Chauvel se déplaçaient dans le Nord pour renouer avec la victoire, face à une équipe en pleine forme, comme le démontre leur place d'actuel leader. Mais Dunkerque a fait preuve d'une efficacité chirurgicale en début de match, qui va s'avérer fatale (7-4). Caen reste cinquième.

Le match

Dès le début de la rencontre, Dunkerque a ouvert le score par Mikusovic sur une de leurs premières attaques (1-0, 6'). André Ménard a ensuite ramené le HCC a égalité, en récupérant un premier tir (1-1, 10'). Mais Mikusovic a doublé la mise, d'un tir à bout portant (2-1, 11'). Thomas a ensuite profité d'une récupération près du but caennais, avant que Mikusovic marque une troisième fois dans la foulée (4-1, 18' et 20').

Un premier tiers où Dunkerque a marqué 4 fois... en 5 tirs !

A la reprise, le jeu est resté aussi animé. Devin a alors remis Caen dans le coup, suite à une récupération haute (4-2, 29'). Nikkila a redonné une marge de trois buts aux hôtes, sur une supériorité (5-2, 35'), avant que Budinsky punisse les visiteurs suite à un palet perdu près de la cage (6-2, 38'). Ménard a ensuite à nouveau réduit l'écart juste avant la pause (6-3, 39' et 40').

En dernière période, les Drakkars ont essayé de revenir dans le coup, et Eric Aurard a trouvé un espace dans la défense dunkerquoise pour remettre les Calvadosiens à deux buts (6-4, 49'). Cependant, à trois minutes de la fin, Nikkila a alors scellé l'issue, en marquant en début de supériorité numérique (7-4, 57' et 60').

La fiche

Dunkerque - Caen : 7-4 (4-1, 2-2, 1-1).

Dunkerque : Buts : M.Mikusovic (4'12, ass. W.Lehtonen et A.-L.Young), M.Mikusovic (10'02, ass. W.Lehtonen et V.Budinsky), C.Thomas (17'02, ass. A.-L.Young et K.Martin, pénalité différée), M.Mikusovic (17'35, ass. V.Budinsky et W.Lehtonen), R.Nikkila (34'29, ass. V.Budinsky et J.Laine, supériorité numérique), V.Budinsky (37'12, ass. G.Parisot et A.-L.Young), R.Nikkila (56'13, ass. M.-J.Poirier, supériorité numérique). Pénalités : 12'. Entr. : Pierrick Rezard.

Caen : Buts : A.Menard (9'36, ass. J.Janil et P.-A.Devin, supériorité numérique), P.-A.Devin (28'22, ass. D.Gabaj et J.Janil), A.Menard (38'27, ass. P.-A.Devin et J.Janil), E.Aurard (48'53, ass. L.Benoit et R.Colotti). Pénalités : 22'. Entr. : Luc Chauvel.

Prochain rendez-vous

Les Drakkars recevront le deuxième, Nantes (Loire-Atlantique), le samedi 13 mars à 18 heures, pour la 7ème journée.