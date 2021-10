Calvados. Une fête clandestine arrêtée par les gendarmes

Dans la soirée du vendredi 5 au samedi 6 mars, les gendarmes du Calvados sont intervenus pour mettre fin à une fête clandestine organisée dans la commune d'Ernes, à laquelle se trouvait une centaine de personnes. L'organisateur de la soirée a été interpellé et tous les convives verbalisés. Selon des informations communiquées par les gendarmes, la fête était payante et organisée dans un gîte de la commune de 300 habitants. La procureure de la République de Caen, Amélie Cladière, s'est exprimée ce samedi 6 mars : "Nous allons avoir un certain nombre de gardes à vue ce matin." La magistrate soulève également plusieurs interrogations à la suite de l'événement : "La question de savoir si c'était une fête payante fait que nous travaillons sur un éventuel travail dissimulé. Il y aurait la question de la dégradation dans le gîte. Et il y aurait une éventuelle mise en danger d'autrui, mais la mise en danger d'autrui est une infraction qui est assez contrainte en termes de qualification : il faut que les personnes aient été exposées à un risque immédiat, c'est une hypothèse pour le moment."

"Une procédure judiciaire est en cours", indique la préfecture du Calvados sur sa page Twitter avant de préciser : "Face à la Covid-19, l'heure n'est pas au relâchement." Le nombre exact des participants n'a pour l'heure pas été communiqué.

Avec AFP