Bonne table à Rouen. Baobaozi a ouvert près du Gros-Horloge

La crise sanitaire ne les a pas empêchés de concrétiser leur projet. Lundi 1er mars, le restaurant Baobaozi a ouvert ses portes aux premiers clients. L'établissement est idéalement situé à Rouen, entre le palais de justice et le Gros-Horloge. "Nous avions ce projet en tête depuis plus d'un an, il nous fallait trouver le bon lieu", confie Xin Guo, à la tête du restaurant avec son conjoint, Xavier Scheben. "C'est notre premier établissement, mais ma famille a déjà eu des expériences en restaurant à Pékin", poursuit Xin Guo, qui a apporté toutes les recettes avec elle, à son arrivée à Rouen il y a maintenant neuf ans.

Des recettes saines, idéales le midi

Sur leur carte, les deux gérants proposent des spécialités chinoises encore peu vues à Rouen. "Il s'agit de proposer une alternative aux pizzas ou aux burgers avec des plats qui peuvent se manger très facilement, notamment le midi", indique Xavier Scheben. Si, pour l'instant, seule la vente à emporter est possible, la livraison sera disponible d'ici la fin du mois de mars et la levée des restrictions sanitaires permettra enfin aux clients de profiter de la charmante salle ou de la terrasse lors des beaux jours.

Deux spécialités sont à déguster dans le restaurant : le jian bing, sortes de crêpes salées, et le bao, une brioche fourrée. Je goûte ainsi deux variétés de bao : l'une garnie de bœuf haché et de fenouil et l'autre aux légumes avec carotte, courgettes et vermicelles. La pâte est fondante et la garniture est très parfumée et savoureuse. Un vrai plaisir ! "Tout est fait maison et préparé à la demande", tient d'ailleurs à souligner Xavier Scheben et ça se ressent en goûtant ces spécialités. Le menu avec quatre baos, dessert (gâteau au chocolat ou aux pommes ce jour-là) et boisson au choix est très abordable, à seulement 9,50 €.

Pratique. 14 rue Thouret à Rouen. Ouvert tous les jours de 11h30 à 14h30 puis de 15h30 à 17h30 (seulement le midi le dimanche).