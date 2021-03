En questions. "On espère récolter 65 tonnes de denrées alimentaires sur trois jours"

Philippe Marie, directeur des Restos du Cœur du Calvados.

Combien de magasins avez-vous réussi à mobiliser pour cette collecte qui dure trois jours ?

Il y a 65 magasins qui sont mobilisés dans le Calvados, contre 80 l'an dernier. Au Carrefour d'Hérouville-Saint-Clair par exemple, le magasin était d'accord, mais le responsable de la galerie marchande n'a pas voulu pour des raisons sanitaires. C'est dommage, car en général, ce sont des magasins où l'on récolte presque 3 tonnes de denrées alimentaires.

Lors de la dernière collecte en novembre, quel bilan aviez-vous tiré ?

On avait récupéré 40 tonnes de denrées avec seulement 38 magasins ouverts, c'était en plein confinement. C'est prometteur pour ce week-end. On espère atteindre 65 tonnes sur le week-end, avec notamment des magasins phares comme le E.Leclerc rue Lanfranc, le Carrefour Côte de Nacre et l'Hyper U de Douvres-la-Délivrande.

Quels sont les produits dont vous avez besoin ?

Principalement des produits d'hygiène pour les bébés ou les femmes, mais aussi des produits de la mer, des boîtes de conserve, des pâtes, du riz, etc. On préfère les demi-boîtes pour les gens qui sont seuls, cela permet de faire des repas plus diversifiés. On a besoin de tout, sauf le frais.

Qui sont vos bénéficiaires ?

Il y a 42 % de personnes seules, dont 8 % d'étudiants ; mais aussi une grosse part de familles monoparentales, des couples avec ou sans enfants… On a de plus en plus de retraités qui vivent à deux qui entrent dans le barème des Restos du Cœur. La Covid-19 y joue aussi auprès des autoentrepreneurs.

La crise a-t-elle eu un impact sur vos bénévoles ?

Oui, on n'a jamais eu autant de propositions de bénévolat. Nos plannings sont remplis depuis quelques jours. La solidarité a fonctionné !

Et dans vos habitudes ?

On se plie aux règles de distanciation, donc fatalement, cela modifie notre façon de collecter. Par exemple, les sacs ne sont pas réutilisés. Cela a un coût pour nous.