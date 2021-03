Normandie. Avant la Jacques Vabre, Charlie Dalin disputera la Fastnet

Le skipper originaire du Havre, Charlie Dalin, est de retour à l'entraînement. Il prépare la transat Jacques Vabre, mais a d'ores et déjà prévu de participer, avant cette course, à la Rolex Fastnet, entre l'Angleterre et Cherbourg.