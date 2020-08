Cherbourg. Rolex Fastnet Race : la ville accueillera 3 000 marins en août 2021

Le compte à rebours a commencé pour les collectivités et la Ville de Cherbourg-en-Cotentin qui se préparent déjà à accueillir l'arrivée d'une course de bateaux mythique créée en 1925 : la Rolex Fastnet Race.

Le top départ sera donné le 8 août 2021 à Cowes, en Angleterre pour une arrivée des premiers bateaux dès le lendemain, dans la grande rade de Cherbourg. Avec au programme 350 navires dans le bassin du Commerce, l'avant-port, le port de plaisance et en petite rade, et 3 000 navigateurs, professionnels et amateurs, venus de 27 pays différents. Les élus se sont réunis ce jeudi 6 août en fin de matinée pour célébrer en avance l'événement. "Cette course va arriver dans le cœur de ville, ce qui va nous permettre d'associer au maximum la population de Cherbourg, du Cotentin et tous ceux qui seront présents en août," s'est réjoui Jean-Louis Valentin, président de l'Association Arrivée Fastnet Cherbourg.

Un village avec des animations sera installé sur la plage verte du 8 au 14 août, jour de la remise des prix.