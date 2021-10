Vire. Des cas de Covid-19 à l'hôpital, le directeur tient à rassurer

Plusieurs cas de Covid-19 ont été détectés à l'hôpital de Vire, notamment dans le service de cardiologie. "On a décidé de déplacer les patients qui étaient négatifs dans une autre aile du bâtiment, le temps qu'on désinfecte et nettoie le service. On a déplacé les patients Covid + dans l'unité Covid, et enfin on va reprendre des admissions en cardiologie", explique David Trouchaud, directeur du Groupement hospitalier de territoire Les Collines de Normandie, dont fait partie l'hôpital de Vire.

Au-delà de l'organisation dans les services de l'hôpital, le directeur tient tout de même à rassurer : "Quand on communique beaucoup sur ces sujets, les gens hésitent à venir à l'hôpital, ça entraîne des retards de soins et ça pose un problème de santé publique. Ce que je peux dire pour rassurer, c'est que je ne connais pas de structures d'accueil collectif qui prennent autant de précautions qu'un hôpital."

Au jeudi 4 mars, quinze personnes étaient hospitalisées dans l'unité Covid de l'hôpital de Vire.