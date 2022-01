Association : Sensasoriel, l'art et le bien-être

Sensasoriel propose des cours de Qi Gong pour "calmer les pensées". "Mouvements et postures ne sont pas une finalité mais un moyen par lequel on rétablit une connexion entre l’esprit et le corps. On gagne ainsi en souplesse et force musculaire, en équilibre et stabilité", affirme Nicolas Mahnich, professeur de Qi Gong et président de Sensasoriel. Le Qi Gong permet ainsi de diminuer les tensions musculaires et émotionnelles. En outre, cette pratique est accessible aux personnes à mobilité réduite.

L’association a d’autres projets. Edouard Fosse, étudiant en psychologie, organise au CHU des animations musicales et théâtrales. Il divertit petits et grands patients, en les faisant s’exprimer et découvrir des instruments de musique. Il proposera ces activités dans le cadre de Sensasoriel.

Pratique. Maison Saint-Nicaise, Rouen rive droite. Maison du Jardin des Plantes, Rouen rive gauche. Tél. 02.77.76.28.78.