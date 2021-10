[Vidéos]. L'émission Vivement le week-end de Tendance Ouest était en direct du Haras du Pin

Nous sommes en 1665. À Versailles, Louis XIV désespère de ne pas avoir de chevaux dignes d'un roi. Il demande donc à Colbert d'aller construire un haras sur des terres plus favorables. C'est ainsi qu'est né le Versailles du Cheval… Tendance Ouest s'est installée juste devant le château, dans la cour d'honneur du haras, pour s'intéresser à l'époque contemporaine du Pin (dont la gestion a été reprise par le Département de l'Orne et par la Région Normandie) avec Sébastien Leroux, directeur de la structure chargé du développement du site, grand de plus de 1 000 hectares.

Si la thématique reste évidemment le cheval, la volonté est d'ouvrir davantage le site aux touristes et aux séminaires d'entreprises en les hébergeant sur place, en leur proposant des activités.

Le sport équestre est évidemment également à l'honneur, avec bientôt des infrastructures dignes des années 2020, grâce au Grand Projet du Haras du Pin.

Un site sportif

Le Haras du Pin est un lieu d'entraînement pour les cavaliers du monde entier, en vue des Jeux Olympique de Paris 2024. Même si le site a déjà accueilli des épreuves des Jeux équestres mondiaux en 2014, la construction d'un pôle international de sports équestres sur le site des "Grands Champs" permettra d'accueillir davantage de compétitions de très haut niveau. Un projet de création de formations liées au cheval pour les sapeurs-pompiers est en cours au Haras, tandis que des étudiants devraient débarquer au Pin avec un Bac+6, Master de gestion des entreprises équines, piloté par AgroSup Dijon, en lien avec l'université du Kentucky. L'aspect culturel sera à son tour développé, ainsi que les métiers du cheval, avec notamment un centre de remise en forme.

Un site touristique

Le Haras du Pin est le site qui, chaque année, accueille le plus de touristes dans le département de l'Orne. Avec bien évidemment les Jeudis du Pin, mais aussi des ballades en golfettes (voiturettes électriques) ou à vélo électrique dans l'immense domaine pour y voir autre chose que les écuries et le château. Un parcours détaillé par Claire Fortin, responsable du pôle tourisme du Haras du Pin. Un spectacle est en préparation pour être présenté dans le Manège d'Aure. Et un autre, Napoléonien, prévu en juillet, y compris avec des campements de l'époque. Mais le Haras du Pin, c'est aussi magique pour les enfants, avec l'animation Les Petits Pins ou encore la possibilité de devenir soigneur de chevaux durant une matinée. Le Haras du Pin espère pouvoir débuter sa saison 2021 à Pâques, mais comme partout, cela reste lié à l'épidémie de Covid-19.