Caen. Ça croustille dans le fournil !

La Normandie est à l'honneur cette semaine, dans l'émission La Meilleure Boulangerie de France diffusée sur M6. À cette occasion, la rédaction a sélectionné les cinq pains les plus originaux de Caen.

La miche de campagne au levain

Au Boulanger de l'Hippodrome, Nicolas Martin et Olivier Gestin pétrissent la miche de campagne (6,70 €/kg) dans leur fournil, directement à la vue des clients. Primée plusieurs fois au concours national du meilleur pain bio, elle se distingue par sa fabrication au levain naturel. "Cette méthode ancienne donne beaucoup d'arômes et une évolution du goût, explique Nicolas Martin, les mains dans la farine. On peut le conserver sept jours !" Pour l'avoir testée, grillée au petit-déjeuner, c'est oui !

Nicolas Martin pétrit le pain à la vue des clients avec du levain, une technique de fabrication à l'ancienne. Le plus : il peut se conserver pendant une semaine ! -

Le pain brié : une brioche revisitée

Pour poursuivre sur le petit-déj, le pain brié au beurre (1,10 €/250 g ou 1,75 €/500 g) de la boulangerie Les Saveurs Normandes pourrait être idéal. Sa fabrication est originale. "On prend le reste de la pâte de la veille à laquelle on rajoute de la farine et du beurre", raconte Virgil Gervaise. Il ressemble à une sorte de brioche un peu plus compacte. Ce qui séduit, c'est son côté visuel. Surprise…

Le pain brié au beurre est le petit pain gourmand de la boulangerie Les Saveurs Normandes. -

Le Verger au jus de pomme

Pour sortir de l'ordinaire, Pierrick Lefilliatre, de la boulangerie Saveurs en centre-ville de Caen, a misé sur le produit local. Pour fabriquer le Verger (3 €), clin d'œil à la Normandie, "on a remplacé l'eau par du jus de pomme bio, explique-t-il. On avait essayé avec du cidre, mais la fermentation était difficile à contrôler." À la pause-café, le petit côté sucré (mais pas trop) fait clairement la différence. C'est décidé, il fait partie du top 3 !

Pierrick Lefilliatre propose un pain très raffiné au jus de pommes. De quoi rappeler aux clients qu'il est fabriqué en Normandie à 100 %. -

Léger goût de miel avec la tourte de seigle

L'Optimiste, justement candidate pour devenir la meilleure boulangerie de la région, fait fureur avec sa baguette tradition. Mais un autre pain fait aussi partie des produits préférés du chef : la tourte de seigle (9,20 €/kg). "Quand elle sort du four, elle a un petit goût de miel et d'épices, explique Willy Desaintjean. Ça sent super bon !" Sa croûte croustillante, c'est un délice !

Willy Desaintjean et sa tourte au seigle qui sort du four. -

La folie's betteraves, orange et graines

Enfin, le plus original de tous pour vos papilles, c'est la folie's betteraves, orange et graines (1,30 €) de la boulangerie Maison Noël. Au vote à main levée, c'est 50/50 à la rédaction. Pour certaines, le goût relevé de l'orange est parfois difficile en bouche. "On a une pâte type, mais chaque mois, on incorpore de nouvelles saveurs", confie Alexandre Martin, qui offre de la variété à ses clients. Rien que pour les idées et le côté sucré/salé, tentez-le !