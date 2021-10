[Notre dossier] Les 20 ans. Ces personnalités ont fait le Zénith de Rouen

Le 2 mars 2001, le Zénith de Rouen accueillait son premier concert, quelques jours après son inauguration le 23 février. 20 ans plus tard, la salle a accueilli 1 665 spectacles et certaines personnalités ont marqué le lieu plus que d'autres.

Bernard Tschumi, l'architecte des lieux

Son nom ne vous parle sans doute pas. Pourtant, Bernard Tschumi est à l'origine même des lieux, puisqu'il en est l'architecte. "Ça avait surpris un petit peu le public à l'époque, se souvient Christine Billard, attachée de direction du Zénith. Notamment sur le choix des matériaux et sur le fait qu'il n'y ait pas de peinture, principalement dans le hall du Zénith. Le choix de l'architecte était de rester dans des tons très neutres."

Le Zénith de Rouen a été conçu par l'architecte Bernard Tschumi, avec un choix qui avait surpris les Rouennais.

Patrick Bruel, le parrain du Zénith

Il est le premier à avoir joué au Zénith de Rouen, le 2 mars 2001. Patrick Bruel est monté sur scène en tant que parrain de la salle. "C'est une discussion qu'il y a eu et c'était une envie aussi de Patrick Bruel de participer à cette aventure et c'est vrai qu'il s'investit toujours quand il vient ici", indique Christine Billard. "Il représente très bien le type public que peut recevoir le Zénith, multigénérationnel, avec des chansons intemporelles", ajoute Didier Thibault, le directeur du Zénith.

Patrick Bruel, lors de sa Rencontre VIP avec Tendance Ouest au Zénith, le 13 mars 2019.

Franck Dubosc y fait son premier Zénith

Un an plus tard, l'humoriste, natif de Petit-Quevilly, joue son spectacle pour la première fois dans un Zénith. "Franck Dubosc est un peu à la maison ici ! Il a joué, enfant, sur le terrain où se situe désormais le Zénith. C'est vrai que, pour lui, c'est toujours des dates un peu différentes quand il passe chez nous", poursuit Christine Billard.

Le Roi Soleil s'installe pendant un mois

En 2006, la troupe de la comédie musicale Le Roi Soleil vient un mois en préparation au Zénith. "Ils sortaient du Palais des sports et il fallait recréer tous les décors de la comédie musicale pour pouvoir la rendre transportable facilement, se remémore Christine Billard. C'est fort car, sur ce type de préparation, l'équipe locale est aussi très sollicitée puisqu'on y voit travailler des corps de métiers très différents. C'est différent de ce que l'on peut faire habituellement, on se retrouve très impliqué dans la création du show et, à la fin du mois de préparation, on le connaissait par cœur !"

Johnny Hallyday et l'émotion de ses fans

Il était venu au Zénith à plusieurs reprises. Le décès de Johnny Hallyday a suscité une vive émotion. "Ça a été aussi pour nous un moment difficile de voir partir 'le patron', raconte Christine Billard. Tout de suite, le public a eu le besoin de se retrouver autour du dernier lieu où il s'était produit dans la Métropole. C'était très impressionnant, avec beaucoup de témoignages."

Didier Thibault, le directeur du Zénith depuis deux ans, et Christine Billard, attachée de direction depuis l'inauguration des lieux.

Et d'autres grands noms au Zénith

Difficile d'être exhaustif tant le Zénith a vu passer de grands artistes : Mylène Farmer, Indochine, Garou, Pascal Obispo, Laurent Gerra, Jamel Debbouze, Michel Sardou, Les Dix commandements, Placebo, Jean-Jacques Goldman, … "Il se passe plein de choses, nous accueillons tous types de publics avec aussi des spectacles pour enfants, des collaborations avec l'Opéra de Rouen et le 106. Ce sont de très beaux souvenirs", conclut Christine Billard.

