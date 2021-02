Bolbec. Covid-19 : des opérations de dépistages vendredi et samedi

La population de Caux Seine Agglo est encouragée à se faire dépister de la Covid-19 sur un site de tests éphémères au château du Val aux Grès, route de Mirville, à Bolbec. Il sera ouvert vendredi 26 février, de 9 heures à 15 h 30, et samedi 27 février, de 9 heures à 14 heures. Cette opération de dépistages gratuits, sans rendez-vous et sans ordonnance, est organisée en raison de la circulation de la Covid-19 constatée en ce moment sur Caux Seine Agglo. Les tests sont ouverts à toute personne munie de sa carte d'identité et de sa carte vitale, avec ou sans symptômes. Il s'agit de tests PCR. Il est aussi possible de se faire dépister dans les laboratoires, cabinets d'infirmiers libéraux ou dans certaines pharmacies. La liste est à retrouver sur sante.fr.