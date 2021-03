Station de trail d'Ecouves. Le rendez-vous des coureurs, vététistes et promeneurs épris de forêt

Le parking est ridiculement trop petit, au vu du succès de la douzaine de parcours en forêt, au départ de Radon, près d'Alençon. Cyril Béché y attend des amis. "Je profite de la forêt d'Ecouves pour m'aérer le dimanche matin, partir à plusieurs sur les chemins forestiers bien préparés par des bénévoles, ça m'a permis d'augmenter mon nombre de sorties." Mais "le but est d'arriver à faire le parcours de 30 km". Aujourd'hui, modestement, il part avec ses amis pour deux heures de course, enchaîner trois parcours de cinq ou six kilomètres.

"Séduits par le cadre"

D'autres voitures arrivent. Céline Normand vient du Mans, pour la première fois avec un groupe de 15 autres coureurs du club Le Mans Athlétisme. Elle a entendu parler de Radon par des amis. "Chez nous, on n'a pas tant de dénivelé et on aime bien varier nos parcours." Certains vont faire 16 km, mais Céline part pour 28 km avec 635 mètres de dénivelé. "Un bon entraînement, mais on va y aller cool", précise-t-elle. Mais il n'y a pas que ces fondus de trails. Dans la catégorie promeneurs du dimanche, voici Camille Bouglé et Geoffrey Dubois, avec leur petite fille de 2 ans et demi. "On est déjà venus plusieurs fois se promener ici, quand nous avons besoin de prendre l'air. Ça nous fait du bien et c'est adapté pour la petite. La cohabitation se passe vraiment très bien entre coureurs, vététistes et promeneurs." C'est alors que Loïc et Valérie entrent en scène. Leur truc à eux, bâtons en main, c'est la marche nordique : "Nous avons été séduits par le cadre de la forêt, c'est parti de notre fils qui veut faire le trail d'Ecouves au mois de juin, alors on s'est dit pourquoi ne pas aller voir." Et les voilà partis… Michel Blin arrive en habitué, mais aujourd'hui, il est un peu en retard. Il ne va courir que 8 km quand, en temps normal, il en fait 16 : "Les parcours sont vraiment bien pensés." Mais déjà, le voilà qui entame son trail.

