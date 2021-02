Cadeaux. Remportez votre Nintendo Switch aux couleurs d'Animal Crossing

Cette semaine, jouez avec Tendance Ouest et gagnez votre Nintendo Switch aux couleurs d'Animal Crossing !

La Nintendo Switch s'adapte à votre quotidien, vous pouvez y jouer où vous voulez, quand vous voulez, puisque vous pouvez l'emmener absolument partout. En plus de ça, la console que vous pouvez remporter cette semaine porte les couleurs d'Animal Crossing New Horizons. Bien évidemment, Tendance Ouest vous offre aussi le jeu star de la Nintendo Switch.

Jouez en envoyant TENDANCE par SMS au 7-11-12 (2x65cts + prix d'un SMS).