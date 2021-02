Jardin. Démarrer les semis avec une mini-serre

La période des semis arrive à grand pas, mais avec ce froid hivernal, difficile de semer à votre guise. C'est l'occasion de vous tourner vers les mini-serres pour démarrer les semis en intérieur et garantir de beaux plants.

Que vous habitiez en appartement ou en maison, la mini-serre trouvera forcément sa place grâce à son format compact, et vous permettra de commencer à mettre les mains dans la terre.

La serre version miniature

Cet accessoire a les mêmes avantages qu'une serre de jardin mais en version miniature. Elle permet de créer un microclimat idéal pour une bonne germination des graines et une bonne végétation des jeunes plants. La température est plus élevée et le taux d'humidité constant, sans être trop excessif.

Grâce à son couvercle transparent, la mini-serre recrée les conditions optimales pour le développement des plantes, surtout lorsqu'il fait froid dehors.

Il existe diverses sortes de mini-serres, la plus pratique étant la mini-serre de culture. On trouve aussi des mini-serres chauffantes qui utilisent de l'énergie électrique pour faire chauffer une résistance et maintenir une bonne température même la nuit, ou encore des tapis chauffants à placer sous la mini-serre.

A vous de choisir celle qui vous convient selon votre niveau de jardinage, vos besoins, la place disponible, mais aussi votre budget car les prix peuvent vite grimper.

Le bon emplacement

Placez votre mini-serre sur un rebord de fenêtre, sur une table exposée à la lumière naturelle, sans soleil direct. Evitez de la mettre au-dessus d'un radiateur où il ferait trop chaud. La pièce doit être chauffée pour une bonne levée des semis.

Conseils d'utilisation

La mini-serre permet de commencer les semis en avance dans un bon environnement. Attention toutefois à ne pas commencer trop tôt car vos plants végèteront en attendant d'être installés au potager. Elle est recommandée pour les graines frileuses comme celles des aubergines, des poivrons et des tomates, qui ont besoin de chaleur pour germer.

Elle est aussi utilisée pour les boutures qui ont besoin de quelques semaines à l'abri, et de chaleur (15°C) pour bien reprendre.

Chaque hiver, entre fin février et début mars, les mini-serres prennent d'assaut mes rebords de fenêtres et ma table de cuisine, au grand désespoir de mon mari. Elles me sont indispensables pour les cultures de tomates !

Optez pour du terreau à semis, léger et drainant. Une fois les semis effectués, aérez régulièrement en retirant le couvercle un quart d'heure ou en ouvrant les aérateurs pour permettre l'évacuation d'un excès d'eau qui pourrait provoquer la fonte des semis.

Alors, prêts à démarrer les semis ?