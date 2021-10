Contournement est de Rouen. La ministre de la Transition écologique veut un "débat apaisé et réaliste"

Rappelant qu'il s'agit d'un projet "indispensable" selon lui, le sénateur de la Seine-Maritime, Pascal Martin, a interrogé le gouvernement sur le contournement Est de Rouen, mercredi 17 février.

Un appel au dialogue

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, indique que le gouvernement a "pris note" de l'engagement financier supplémentaire de la Région Normandie et du Département pour prendre à leur charge les 66 millions manquants faisant suite au désengagement de la Métropole Rouen Normandie. Dans le même temps, la ministre a rappelé ne pas vouloir "avancer contre les collectivités locales" et souhaite un "débat apaisé sur le sujet et réaliste quant aux problématiques, notamment en matière de trafic".

Barbara Pompili appelle "au dialogue entre les parties prenantes" et se dit prête à étudier "toutes les propositions qui seront soumises", pour concilier "les nécessités entre la mobilité des habitants et la protection de l'environnement".