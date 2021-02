Seine-Maritime. La Métropole Rouen Normandie sonne le glas du contournement Est

Il y avait un peu plus d'une trentaine de délibérations à l'ordre du jour du conseil métropolitain du lundi 8 février 2021. La septième aura mobilisé les débats pendant près de cinq heures. Bien peu finalement, pour résumer un projet qui anime le territoire depuis près de 50 ans. Celui d'une liaison autoroutière à péage entre l'A13 et l'A28 à un milliard d'euros, dont près de la moitié d'argent public, fer de lance du développement économique et du désengorgement de la ville pour les uns, résidu du "monde d'avant" et bétonnage écocide pour les autres. "J'ai un sentiment de honte et de colère", a lancé d'emblée Pascal Houbron, maire de Bihorel, favorable au contournement Est, qui voit dans ce revirement le fruit d'une alliance politique, "pour ne pas dire politicarde", entre les socialistes et les écologistes. "Je crois que le monde change, on ne peut pas utiliser les mêmes solutions qu'auparavant", a conclu le président de la Métropole, Nicolas Mayer-Rossignol, indiquant avoir "sous-estimé l'état de la planète". Finalement, l'abandon du financement du contournement Est de Rouen est adopté par 76 voix pour, 43 contre et quatre abstentions. De quoi sonner la fin de la récréation. L'État, par la voix du préfet, a déjà affirmé qu'il se désengagerait si les élus locaux ne voulaient plus de l'autoroute.

Des alternatives à l'autoroute

Outre le désengagement financier de la Métropole, la délibération propose d'acter certains principes alternatifs. Parmi eux, la mise en place d'un péage pour les poids lourds au Pucheuil sur l'A28, l'interdiction des poids lourds au-dessus d'un certain gabarit dans l'intra-boulevard rive gauche et rive droite, la mise en place de plateformes logistiques dernier kilomètre ou encore la mise en place d'un bus à haut niveau de service sur l'axe Rouen-Barentin sur l'A150.