[Interview] The Voice. Malaïka, originaire d'Evreux, sélectionnée dans l'équipe d'Amel Bent

Samedi 13 février encore, de nombreux talents ont intégré les équipes de Florent Pagny, Vianney, Marc Lavoine ou encore d'Amel Bent lors des auditions à l'aveugle de The Voice. C'est le cas pour Malaïka, 27 ans, originaire d'Évreux. Une candidate qui baigne depuis toujours dans la musique grâce à sa maman, chanteuse de jazz et de gospel, et à son papa, tromboniste de jazz afro-américain. La chanteuse s'est présentée devant le jury en chantant Déjà vu de Beyoncé et Jay-Z. Une performance qui a convaincu les coachs, puisqu'ils se sont tous retournés.

Malaïka avait donc l'embarras du choix et elle a fini par choisir d'intégrer l'équipe de la seule coach féminine, Amel Bent.

Malaïka nous a accordé une interview pour nous parler de son passage dans l'émission, mais aussi de son enfance à Évreux.

Interview Malaïka The Voice Impossible de lire le son.

Découvrez son audition à l'aveugle ci-dessous :