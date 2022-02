Chapron : plainte en diffamation rejetée

Tony Chapron n'a pas obtenu gain de cause...

Le jeudi 26 novembre, dans l'après-midi, le tribunal correctionnel de Caen a rejeté la plainte en diffamation de l’arbitre Tony Chapron contre le président et le capitaine du club de football de Valenciennes. L’arbitre mettait en cause des propos tenus par les deux hommes, le 13 mai, après la rencontre Valenciennes-Bordeaux. L’avocat de l’arbitre a indiqué qu’il ferait vraisemblablement appel.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire