Le "chauffard de Lorient" s'explique devant la justice

France-Monde. Kylian Le Reste, jugé pour avoir percuté avec son véhicule Bunyamin et Samet, neuf et sept ans, en 2019 à Lorient, tuant le premier et blessant grièvement le second, avait-il conscience de les avoir heurtés avant de s'enfuir? C'est sur ce point que les débats se sont concentrés lundi au tribunal.