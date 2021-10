Alençon. Malgré la situation, l'aéronautique normande veut voir plus loin

En pleine crise sanitaire et alors que le secteur de l'aéronautique est au plus bas, le leader régional Normandie AéroEspace (NAE), qui regroupe une centaine d'entreprises, entame une tournée des collèges dans la région pour promouvoir la filière de l'aéronautique. Lundi 15 février, le responsable emploi-formation chez NAE, Jérôme Lamache, est venu partager un moment avec des élèves en classes de 4e et 3e au collège Louise-Michel d'Alençon (Orne).

Cet instant a été l'occasion de présenter un panorama des métiers de l'aéronautique. Malgré les répercussions économiques liées à la Covid-19, le groupement NAE veut voir plus loin et penser aux prochaines années. Sa présence dans les collèges normands est avant tout liée au fait que "les jeunes d'aujourd'hui sont les futurs acteurs de demain", indique Jérôme Lamache, avant de conclure : "Ceux que l'on touche tout de suite travailleront peut-être pour nous dans cinq ou dix ans."